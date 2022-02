Couleurs Culturelles du Perche Tourouvre au Perche, 29 mars 2022, Tourouvre au Perche.

Couleurs Culturelles du Perche Les Muséales de Tourouvre 15 rue du Québec Tourouvre au Perche

2022-03-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-06 18:00:00 18:00:00 Les Muséales de Tourouvre 15 rue du Québec

Tourouvre au Perche Orne

D’avril à octobre 2022, venez découvrir la vitalité des artistes du Perche aux Muséales de Tourouvre.

Né en 2021, le collectif “Couleurs culturelles du Perche” a notamment pour but de structurer et de faire rencontrer les acteurs culturels et la population du Perche. C’est de ce point de départ qu’une exposition collective a été envisagée aux Muséales de Tourouvre. Chaque mois, quatre artistes différents, des arts et des sensibilités différentes seront proposés. Une exposition mouvante, dynamique à l’image de l’art et des artistes qui l’incarnent.

infos.museales@gmail.com +33 2 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr/

