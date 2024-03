Couleurs culturelles 2024 Département de français-ULEI-UNVH Hanoï, dimanche 17 mars 2024.

Couleurs culturelles 2024 Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Dimanche 17 mars, 08h00 Département de français-ULEI-UNVH

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T02:00:00+01:00 – 2024-03-17T05:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T02:00:00+01:00 – 2024-03-17T05:30:00+01:00

La fête de la Francophonie, symbole du partage, est une excellente occasion de nous souvenir du lien fort entre les peuples francophones de par le monde. Elle est annuellement célébrée à l’Université de Langues et d’Études internationales dans le cadre d’une fête intitulée Couleurs culturelles, réunissant des institutions, des ambassades francophones, des écoles et des universités chargées de la formation au français à Hanoï et dans le Nord.

Cette année, notre établissement a l’honneur d’organiser, en collaboration avec l’Association des professeurs de français de Hanoï, l’édition 2024 des Couleurs culturelles, qui se tiendra le dimanche 17 mars 2024. Elle propose à ses fidèles une version exceptionnelle qui se compose de six grands espaces : espace de gastronomie, espace de musique, présentation du Webtoon, exposition des activités expérientielles, espace Québec et espace de jeux. Ce sera pour les étudiants et élèves francophones l’occasion de faire valoir leurs acquis, d’offrir à tous les participants une meilleure connaissance des pays ayant le français en partage.

Département de français-ULEI-UNVH 2 Pham Van Dong, Cau Giay Ha Noi Hanoï Quận Cầu Giấy [{« type »: « email », « value »: « dfr.ulis.vnu@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +84 38 572 9346 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/EaxLnNkVmyQY4eve7 »}]

fête de la Francophonie Couleurs culturelles