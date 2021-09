Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude Couleurs cailloux – Canyon Sport – Après midi Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

Couleurs cailloux – Canyon Sport – Après midi 2021-09-02

Saint-Claude Jura Saint-Claude Canyon Sport – Saint Claude Dimanche 29 septembre, lundi 30 août et le jeudi 2 septembre, les après-midi, à Saint-Claude. Cascades, sauts, toboggans, marmites de géant…

Parcours Sport ouvert à toute la famille à partir de 12 ans. Renseignement et inscription directement sur notre site : www.couleurs-cailloux.fr

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Ville Saint-Claude lieuville 46.3874#5.86776