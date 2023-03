Couleurs Cactus 2023 salon des cactus et plantes succulentes Centre culturel Égliseneuve-près-Billom Égliseneuve-près-Billom Catégories d’Évènement: Égliseneuve-près-Billom

Couleurs Cactus 2023 salon des cactus et plantes succulentes Centre culturel, 2 mai 2023, Égliseneuve-près-Billom.

Puy-de-Dôme Égliseneuve-près-Billom Couleurs Cactus 2023 est un salon exclusivement consacré aux cactus et plantes grasses (succulentes).

Retrouvez de nombreux stands, partagez nos conférences , tentez votre chance à la tombola, profitez de l’exposition. contact@couleurs-cactus.fr +33 6 33 89 24 06 https://www.couleurs-cactus.fr/ Centre culturel Centre bourg Égliseneuve-près-Billom

