COULEUR POÉSIE 10 rue Elsa Triolet Colombelles, mardi 2 avril 2024.

COULEUR POÉSIE 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Vendredi

Découvrez les poèmes écrits et illustrés par les élèves de CE2 de l’école Henri Sellier et préparez-vous à en voir de toutes les couleurs.

Tout public

Découvrez les poèmes écrits et illustrés par les élèves de CE2 de l’école Henri Sellier et préparez-vous à en voir de toutes les couleurs.

Tout public .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-13

10 rue Elsa Triolet 10 Rue Elsa Triolet

Colombelles 14460 Calvados Normandie mediatheque@colombelles.fr

L’événement COULEUR POÉSIE Colombelles a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Caen la Mer