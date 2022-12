Séjour éducatif / Montagne & Nature Couleur Nature Lus-la-Croix-Haute Catégories d’évènement: Drôme

Lus-la-Croix-Haute

Séjour éducatif / Montagne & Nature Couleur Nature, 13 février 2023, Lus-la-Croix-Haute. Séjour éducatif / Montagne & Nature 13 – 17 février 2023 Couleur Nature

500€ la semaine (possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Couleur Nature 95 Route des Forêts La Jarjatte 26620 Lus la Croix Haute Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Séjour sportif et éducatif élaboré dans un contexte « nature / éducation à l’environnement » adapté au contexte de crise sanitaire et organisé pendant la période des vacances scolaires hivernales. Ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans, il vise un renforcement des compétences civiles et sociales en référence au socle des apprentissages scolaires tout en s’appuyant sur des supports d’activités (sports d’hiver / culture montagnarde / citoyenneté) qui valorisent l’engagement des participants dans des expériences positives partagées. Le centre de vacances « Couleur Nature » est situé dans le Vallon de la Jarjatte aux confins de la Drôme (26) entre le massif du Dévoluy (05) et le Trièves (38) et est rattachée depuis 2008 au Parc Naturel Régional du Vercors.

