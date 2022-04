Couleur de son – par 44.2 Fièvre TNT – Terrain Neutre Théâtre, 22 avril 2022, Nantes.

2022-04-22

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Sans réservation.

Place à la fête, au soleil et à la danse avec la 44.2 Fièvre ! Une tranche de latino, une larme d’Afrobeat, un torrent de Funk et une rasade de Zouk : ce cocktail explosif débordant de percussions endiablées, de cuivres rugissants, d’improvisations et de paroles folles fait grimper la température ! Entre compositions originales et retranscriptions d’artistes légendaires, ce jeune groupe nantais explore les couleurs du son et est résolument décidé à ambiancer en partageant son énergie et sa musique généreuse. Durée : 1h Dans le cadre des Découvertes.

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com