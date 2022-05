Couleur de peau : Miel – Ciné plein air Marseille Marseille 3e Arrondissement, 30 août 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Couleur de peau : Miel – Ciné plein air Marseille Marseille 3e Arrondissement

2022-08-30 19:30:00 19:30:00 – 2022-08-30 22:30:00 22:30:00

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Des moments privilégiés à partager en famille ou entre amis. Possibilité de restauration (payante) sur place avec le foodtruck des Grandes Tables.



Ciné plein air en coproduction avec Écrans du Sud

Film d’animation coréalisé par Laurent Boileau et Jung Sik-jun (2012)



Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung Sik-jun est l’un d’entre eux. Adapté du roman graphique éponyme, ce film revient sur quelques moments clés de sa vie. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout comme la famille recomposée et métissée, sont abordés avec poésie, humour et émotion.

Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, entre présent et souvenirs, utilisant à l’occasion des archives historiques et familiales, ce récit autobiographique d’animation explore des terres nouvelles.



Durée : 1h15 – Tout public



Gratuit sur réservation reservations.archives@departement13.fr ; pour vous inscrire, merci d’indiquer dans votre mail le titre de la programmation à laquelle vous souhaitez participer, le nombre de places souhaitées, un nom de réservation et un numéro de téléphone.

Au cœur de l’été, dans la fraîcheur et le calme du jardin de la Lecture des Archives et Bibliothèque départementales, équipé en sièges et chaises longues, venez profiter des projections du festival Ciné Plein Air.

Des moments privilégiés à partager en famille ou entre amis. Possibilité de restauration (payante) sur place avec le foodtruck des Grandes Tables.



Ciné plein air en coproduction avec Écrans du Sud

Film d’animation coréalisé par Laurent Boileau et Jung Sik-jun (2012)



Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung Sik-jun est l’un d’entre eux. Adapté du roman graphique éponyme, ce film revient sur quelques moments clés de sa vie. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout comme la famille recomposée et métissée, sont abordés avec poésie, humour et émotion.

Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, entre présent et souvenirs, utilisant à l’occasion des archives historiques et familiales, ce récit autobiographique d’animation explore des terres nouvelles.



Durée : 1h15 – Tout public



Gratuit sur réservation reservations.archives@departement13.fr ; pour vous inscrire, merci d’indiquer dans votre mail le titre de la programmation à laquelle vous souhaitez participer, le nombre de places souhaitées, un nom de réservation et un numéro de téléphone.

Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-02 par