Lecture au parc de la Coulée verte avec Mille-feuilles et Petit Lu Mercredi 6 septembre, 16h00 Coulée Verte, parking 7 rue du Sénéchal Guérande Gratuit- Annulé en cas d’intempéries ou d’alerte vigilance préfectorale

Les lectrices de l’association Mille-feuilles et Petit Lu vont à la rencontre des parents et des tout-petits sur leurs lieux de vie et de passage. Elles contribuent à promouvoir l’idée de Marie Bonnafé que » Les livres, c’est bon pour les bébés ». Elles partagent, avec les personnes qui les accompagnent, leur plaisir à lire à haute voix. Elles proposent des lectures individuelles dans le plus grand respect de l’enfant et de sa famille. Chacun va à son rythme en fonction de son vécu….

Coulée Verte, parking 7 rue du Sénéchal Guérande GUERANDE Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire
millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr
http://www.millefeuillesetpetitlu.fr

2023-09-06T16:00:00+02:00 – 2023-09-06T17:30:00+02:00

