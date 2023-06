Lecture au parc de la Coulée verte avec Mille-feuilles et Petit Lu Coulée Verte, parking 7 rue du Sénéchal Guérande Guérande, 28 juin 2023, Guérande.

Lecture au parc de la Coulée verte avec Mille-feuilles et Petit Lu Mercredi 28 juin, 16h00 Coulée Verte, parking 7 rue du Sénéchal Guérande Gratuit-Annulé en cas d’intempéries ou d’alerte vigilance préfectorale

A l’occasion de la nouvelle édition de la grande fête nationale du livre « Partir en livre », les lectrices de l’association Mille-feuilles et Petit Lu vont à la rencontre des parents et des tout-petits au parc de la coulée verte. Elles contribuent à promouvoir l’idée de Marie Bonnafé » Les livres, c’est bon pour les bébés ». Elles partagent, avec les enfants et les personnes qui les accompagnent, leur plaisir à lire à haute voix. Elles proposent des lectures individuelles dans le plus grand respect de l’enfant et de sa famille. Chacun va à son rythme en fonction de son vécu : « Lire avec un jeune enfant est une aventure faite de complicité, un moment de plaisir partagé, un voyage dans l’imaginaire, un pas vers l’autonomie ».

Annulation en cas d’intempérie ou d’alerte vigilance préfectorale

Coulée Verte, parking 7 rue du Sénéchal Guérande GUERANDE Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.millefeuillesetpetitlu.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T16:00:00+02:00 – 2023-06-28T17:30:00+02:00

lecture Famille