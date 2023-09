Les chiens solidaires sur la coulée verte Coulée verte de l’éco-quartier Monges-Croix du Sud Cornebarrieu, 8 octobre 2023, Cornebarrieu.

Vous assisterez à de nombreuses démonstrations animées par la gendarmerie, la police, la douane, la SNCF et le pénitentiaire. Au programme : hélitreuillage canin et dog dancing! Exposants et intervenants seront également au rendez-vous.

Vous pourrez venir accompagné de votre chien pour participer à certaines activités.

Cette manifestation a pour vocation de soutenir les actions de l’association Les Képis Pescalunes. Tous les bénéfices seront reversés au profit des enfants malades et des orphelins de la gendarmerie nationale.

Entrée libre, restauration et buvette sur place.

Coulée verte de l’éco-quartier Monges-Croix du Sud Avenue Jean Mermoz, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:30:00+02:00

