Visite guidée : Si la Coulée Verte m’était contée Dimanche 17 septembre, 16h00 Coulée verte Entrée libre

Si la Coulée Verte m’était contée

Ancienne voie de chemin de fer du XIXe, reconvertie il y a 25 ans, découvrez une végétation naturelle et une migration animale particulière.

Visite guidée par le Service Ecologie urbaine.

Tout public dès 11 ans (durée 1h30).

Départ à l’aire de jeux, près de la rue Félix Faure. Durée 1h30.

RDV devant le wagon

Coulée verte Rue Félix-Faure 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France Ancienne voie ferrée ayant fonctionné pendant près d’un siècle, projetée en 1883, elle ferme en 1979, avant d’être transformée en promenade en 1995.

Pendant ces quinze années de désaffectation, la nature a repris ses droits, mêlant espèces naturelles et essences venues des jardins environnants. Oiseaux, insectes et papillons, chauve-souris et hérissons deviennent les maîtres des lieux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

