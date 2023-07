Portes ouvertes à la Coulée verte Coulée verte Colombes, 17 septembre 2023, Colombes.

Portes ouvertes à la Coulée verte Dimanche 17 septembre, 15h00 Coulée verte

Du temps de la voie ferrée

Sur les traces des reliques et de l’histoire ferroviaire de la Coulée Verte. Exposition au wagon

Par le Service Ecologie urbaine.

Tout public. Accès libre.

Coulée verte 107 bis rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 84 91 61 Installée sur une ancienne voie ferrée, la Coulée Verte offre de belles balades. Ayant pour objectif la préservation de l’habitat des espèces qu’elle abrite, elle a été semées de prairies pour attirer encore plus d’insectes et par conséquent plus d’oiseaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©ville de Colombes