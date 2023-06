COURSE D’ORIENTATION Coulée Verte (Centre Sport Nature) Reims Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims COURSE D’ORIENTATION Coulée Verte (Centre Sport Nature) Reims, 17 juin 2023, Reims. COURSE D’ORIENTATION Samedi 17 juin, 09h30, 11h00, 13h30, 15h00, 16h30 Coulée Verte (Centre Sport Nature) GRATUIT par la Ville de Reims A partir de 9 ans

RDV à la Coulée Verte au Centre Sport Nature

20 places maximum par créneau

Ouvert aux personnes en situation de handicap Inscriptions :

• en ligne en cliquant ici (à privilégier)

• par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23 ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 15 ANS Coulée Verte (Centre Sport Nature) 30 rue de la cerisaie Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0326245049 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326798623 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=135306 »}] [{« link »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=135306 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T09:30:00+02:00 – 2023-06-17T11:00:00+02:00

2023-06-17T16:30:00+02:00 – 2023-06-17T17:30:00+02:00 sport nature Détails Catégories d’Évènement: Marne, Reims Autres Lieu Coulée Verte (Centre Sport Nature) Adresse 30 rue de la cerisaie Ville Reims Departement Marne Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Coulée Verte (Centre Sport Nature) Reims

Coulée Verte (Centre Sport Nature) Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

COURSE D’ORIENTATION Coulée Verte (Centre Sport Nature) Reims 2023-06-17 was last modified: by COURSE D’ORIENTATION Coulée Verte (Centre Sport Nature) Reims Coulée Verte (Centre Sport Nature) Reims 17 juin 2023