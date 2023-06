RANDONNÉE VTT Coulée Verte (Centre Sport Nature) Reims, 17 juin 2023, Reims.

RANDONNÉE VTT Samedi 17 juin, 09h00 Coulée Verte (Centre Sport Nature) GRATUIT

Par les éducateurs sportifs de la ville de Reims

1h15 de VTT/ 1h de visite du fort de la Pompelle/ 1h15 retour en VTT

A partir de 16 ans

10 places maximum

Rendez-vous le long de la coulée verte, au Centre Sport Nature

Inscriptions :

en ligne en cliquant ici (à privilégier)

par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23

Nous vous invitons à venir avec votre VTT, en tenue de sport et avec votre bouteille d’eau et un en-cas !

Coulée Verte (Centre Sport Nature) boulevard du val de vesle, 51100 Reims Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T14:00:00+02:00

Randonnée VTT