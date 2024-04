Coulée du Mont d’Or et marché paysan Pontarlier, vendredi 13 septembre 2024.

Coulée du Mont d’Or et marché paysan Pontarlier Doubs

Organisé par Commerce Pontarlier Centre et le Syndicat Interprofessionnel du Mont d’Or et Jeunes Agriculteurs. En partenariat avec la Ville de Pontarlier.

La Coulée du Mont d’Or fusionne avec le Marché Paysan pour vous offrir un week-end riche en animations !

Mini ferme, animations, vente de produits du terroir, restauration et buvette sur place.

Accès libre. .

Début : 2024-09-13

fin : 2024-09-15

Place d’Arçon

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté commercepontarliercentre@wanadoo.fr

L’événement Coulée du Mont d’Or et marché paysan Pontarlier a été mis à jour le 2024-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS