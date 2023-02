Une nuit qui s’annonce « chouette » Coulanges-lès-Nevers Coulanges-lès-Nevers Catégories d’Évènement: Coulanges-lès-Nevers

Une nuit qui s’annonce « chouette » Coulanges-lès-Nevers, 6 mars 2023, Coulanges-lès-Nevers. Une nuit qui s’annonce « chouette » Lundi 6 mars, 19h30 Coulanges-lès-Nevers

Entrée libre Une nuit qui s’annonce « chouette ».

Les élèves de CE2 et CM1 de l’école des Saules, dirigés par leurs enseignantes, présenteront le fruit de leurs études sur les chouettes nivernaises au public.

Une promenade nocturne encadrée par les ornithologues de Nature Nièvre suivra dans les rues de Coulanges, à l’affût des rapaces nocturnes.

La soirée s’achèvera par une collation offerte par la mairie. Coulanges-lès-Nevers Rue des Hâtées Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T18:30:00+00:00 – 2023-03-06T21:00:00+00:00

