Atelier d’expression à la Ferme de Louisotte Coujac Bétaille, 27 septembre 2023, Bétaille.

Bétaille,Lot

Multiples propositions d’arts plastiques par séance : techniques et supports variés, estampes de recup’, inspirations et créations naturelles, expression libre, matériaux de récupération, argile , etc..etc….

2023-09-27 14:30:00 fin : 2023-09-27 16:30:00. 15 EUR.

Coujac Ferme de Louisotte

Bétaille 46110 Lot Occitanie



Each session offers a wide range of plastic arts: various techniques and media, recup’ prints, natural inspirations and creations, free expression, recycled materials, clay, etc…etc….

Cada sesión ofrece un amplio abanico de artes plásticas: técnicas y soportes diversos, impresiones recicladas, inspiraciones y creaciones naturales, expresión libre, materiales reciclados, arcilla, etc., etc.

Mehrere Kunstangebote pro Sitzung: verschiedene Techniken und Medien, Drucke aus Altpapier, natürliche Inspirationen und Kreationen, freier Ausdruck, Altmaterial, Ton, etc. etc.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Vallée de la Dordogne