L’AUDE A LA BIO, 29 juillet 2023, Couiza.

Créé et coordonné par Nature & Progrès, l’Aude a la bio, (Foire bio de Couiza) existe depuis 25 ans et réunis environ 150 exposant.es soigneusement sélectionné.es pour leurs pratiques respectueuses de l’environnement en accord avec la charte Nature & Progrès.

En plus de la foire nous proposons ateliers, conférences, spectacles et concerts. Nous accueillons environ 5 000 visiteurs sur le week-end.

Venez rencontrer des exposants locaux investis dans le respect de la nature et des humains, découvrir de nouvelles pratiques, échanger autour de conférences, ateliers, animations, débats, projections et concerts !!!.

2023-07-29 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-29 17:30:00. .

Couiza 11190 Aude Occitanie



Created and coordinated by Nature & Progrès, Aude a la bio, (Organic Fair of Couiza) has existed for 25 years and gathers about 150 exhibitors carefully selected for their environmentally friendly practices in accordance with the Nature & Progrès charter.

In addition to the fair we offer workshops, conferences, shows and concerts. We welcome about 5 000 visitors over the weekend.

Come and meet local exhibitors invested in the respect of nature and humans, discover new practices, exchange around conferences, workshops, animations, debates, projections and concerts!

Creada y coordinada por Nature & Progrès, la Aude a la bio, (Feria ecológica de Couiza) existe desde hace 25 años y reúne a unos 150 expositores cuidadosamente seleccionados por sus prácticas respetuosas con el medio ambiente de acuerdo con la carta de Nature & Progrès.

Además de la feria ofrecemos talleres, conferencias, espectáculos y conciertos. Acogemos a unos 5.000 visitantes durante el fin de semana.

¡Venga a conocer a los expositores locales comprometidos con el respeto a la naturaleza y al ser humano, descubra nuevas prácticas, intercambie ideas en torno a conferencias, talleres, animaciones, debates, proyecciones y conciertos!

Die von Nature & Progrès ins Leben gerufene und koordinierte Bio-Messe Aude a la bio (Foire bio de Couiza) besteht seit 25 Jahren und vereint etwa 150 Aussteller, die aufgrund ihrer umweltfreundlichen Praktiken in Übereinstimmung mit der Nature & Progrès-Charta sorgfältig ausgewählt wurden.

Neben der Messe bieten wir Workshops, Vorträge, Aufführungen und Konzerte an. Am Wochenende kommen etwa 5.000 Besucher zu uns.

Treffen Sie lokale Aussteller, die sich für den Respekt der Natur und der Menschen einsetzen, entdecken Sie neue Praktiken, tauschen Sie sich bei Konferenzen, Workshops, Animationen, Debatten, Filmvorführungen und Konzerten aus!

Mise à jour le 2023-05-12 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin