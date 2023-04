11ÈMES RANDOS PATRIMOINE EN LIMOUXIN, 13 mai 2023, Couiza.

Vous souhaitez faire une randonnée active en découvrant les richesses de notre patrimoine local ? Admirer la variété des paysages et la nature généreuse. Pratiquer la marche en groupe qui par son aspect récréatif allie convivialité et activité sportive.

Cette année, venez découvrir la haute vallée de l’Aude : Couiza, Antugnac, Luc sur Aude, Montazels et Rennes le Château.

Sept sentiers commentés qui selon les goûts de chacun vous amèneront au plus près de notre patrimoine.

7h15 : Ouverture de l’événement – Parking du Château des Ducs de Joyeuse à Couiza, réservation conseillée, inscription obligatoire.

7h45 : Départ accompagné vers 7 sentiers au choix : Couiza, Antugnac, Luc-sur-Aude, Montazels et Rennes-le-Château.

12h : Retour au Parc de Couiza.

12h15 : Discours suivi du vin d’honneur offert par les vignerons des AOC des vins de Limoux.

Remise des cadeaux du terroir, animation musicale.

13h : Repas du Terroir – Salle Polyvalente Robert Capdeville.

Entrée – plat – dessert, un café et un verre de blanquette compris, 20€ sur réservation avant le 1er mai

15h30 : Conférence gratuite, Château des Ducs de Joyeuse, salle de réception du Château « Histoire de la Haute vallée de l’Aude : industrie et tourisme du 19ème siècle à aujourd’hui ». Exposition « Trésors de nos communes » des Archives Départementales.

2023-05-13 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Couiza 11190 Aude Occitanie



Would you like to take an active hike and discover the richness of our local heritage? Admire the variety of landscapes and the generous nature. Practice walking in group which by its recreational aspect combines conviviality and sports activity.

This year, come and discover the high valley of the Aude: Couiza, Antugnac, Luc sur Aude, Montazels and Rennes le Château.

Seven commented trails which, according to the tastes of each one, will bring you closer to our heritage.

7:15 am: Opening of the event – Parking of the Castle of the Dukes of Joyeuse in Couiza, reservation recommended, registration required.

7:45 am : Accompanied departure to 7 trails to choose from : Couiza, Antugnac, Luc-sur-Aude, Montazels and Rennes-le-Château.

12h : Return to the Park of Couiza.

12h15 : Speech followed by the wine of honor offered by the wine growers of the AOC of the wines of Limoux.

Presentation of the gifts of the soil, musical animation.

1:00 pm : Meal of the soil – Polyvalent Room Robert Capdeville.

Starter ? main course ? dessert, coffee and a glass of blanquette included, 20? on reservation before May 1st

3:30 pm : Free conference, Château des Ducs de Joyeuse, reception room of the Château » History of the Upper Aude Valley : industry and tourism from the 19th century to today « . Exhibition » Treasures of our communes » of the Departmental Archives

¿Le apetece practicar senderismo activo y descubrir la riqueza de nuestro patrimonio local? Admire la variedad de paisajes y la generosa naturaleza. Practique senderismo en grupo, que por su aspecto lúdico combina convivencia y actividad deportiva.

Este año, venga a descubrir el Alto Valle del Aude: Couiza, Antugnac, Luc sur Aude, Montazels y Rennes le Château.

Siete senderos comentados que, según sus gustos, le acercarán a nuestro patrimonio.

7.15 h: Apertura del evento – Aparcamiento del Château des Ducs de Joyeuse en Couiza, se recomienda reservar, inscripción obligatoria.

7.45 h: Salida acompañada hacia 7 senderos a elegir: Couiza, Antugnac, Luc-sur-Aude, Montazels y Rennes-le-Château.

12.00 h: Regreso al parque de Couiza.

12.15 h: Discurso seguido de un vin d’honneur ofrecido por los viticultores de la AOC de los vinos de Limoux.

Presentación de regalos locales, animación musical.

13.00 h: Comida local – Sala Polivalente Robert Capdeville.

Entrante ? plato principal ? postre, café y una copa de blanquette incluidos, 20? previa reserva antes del 1 de mayo

15h30 : Conferencia libre, Château des Ducs de Joyeuse, sala de recepción del Château » Historia del Alto Valle del Aude : industria y turismo del siglo XIX a nuestros días « . Exposición « Trésors de nos communes » de los Archivos Departamentales

Möchten Sie aktiv wandern und dabei die Reichtümer unseres lokalen Erbes entdecken? Die Vielfalt der Landschaften und die großzügige Natur bewundern. In der Gruppe wandern, was durch seinen Freizeitaspekt Geselligkeit und sportliche Aktivität miteinander verbindet.

Entdecken Sie dieses Jahr das obere Aude-Tal: Couiza, Antugnac, Luc sur Aude, Montazels und Rennes le Château.

Sieben kommentierte Wanderwege, die Sie je nach Geschmack ganz nah an unser Kulturerbe heranführen werden.

7.15 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung – Parkplatz des Schlosses der Ducs de Joyeuse in Couiza, Reservierung empfohlen, Anmeldung erforderlich.

7.45 Uhr: Begleiteter Start zu 7 Wanderwegen nach Wahl: Couiza, Antugnac, Luc-sur-Aude, Montazels und Rennes-le-Château.

12.00 Uhr: Rückkehr zum Parc de Couiza.

12.15 Uhr: Rede, gefolgt von einem Ehrenwein, der von den Winzern der AOC-Weine von Limoux angeboten wird.

Überreichung von Geschenken aus der Region, musikalische Unterhaltung.

13 Uhr: Repas du Terroir – Salle Polyvalente Robert Capdeville.

Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, ein Kaffee und ein Glas Blanquette inbegriffen, 20? bei Reservierung vor dem 1. Mai

15:30 Uhr: Kostenloser Vortrag, Château des Ducs de Joyeuse, Empfangsraum des Schlosses: « Geschichte des oberen Aude-Tals: Industrie und Tourismus vom 19. Jahrhundert bis heute ». Ausstellung « Trésors de nos communes » (Schätze unserer Gemeinden) des Archives Départementales

Mise à jour le 2023-04-06 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin