La nuit des châteaux au Château de Couin
Samedi 22 octobre, 19h00, 21h00
Uniquement sur réservation sur la billetterie: www.nuitdeschateaux.com
Tarif unique: 15 € par personne

Dans le cadre de la 4ème édition de « la nuit des châteaux », le château de Couin vous ouvre ses portes à la tombée de la nuit le Samedi 22 Octobre à la lueur des chandelles et du feu des cheminées … Qui n’a jamais rêvé de déambuler dans un château à la tombée de la nuit ?

Le château de Couin vous ouvre alors ses portes le Samedi 22 Octobre au soir.

A la lueur des chandelles et du feu des cheminées, vous déambulerez dans les salons, les salles à manger, les anciennes, le corridor central,… accompagné par ses propriétaires pour une visite du château.

2 séances : à 19 heures et à 21 heures.

Uniquement sur réservation sur la billetterie: www.nuitdeschateaux.com CHATEAU DE COUIN 11 RUE PRINCIPALE 62760 COUIN PAS DE CALAIS samedi 22 octobre – 19h00 à 20h30

samedi 22 octobre – 21h00 à 22h30

