Concert de l’Ensemble Josquin des Prés Couhé Valence-en-Poitou Catégories d’Évènement: Valence-en-Poitou

Vienne Concert de l’Ensemble Josquin des Prés Couhé Valence-en-Poitou, 4 décembre 2023, Valence-en-Poitou. Valence-en-Poitou,Vienne Noël en Europe.

J. M. Haydn – A. Marcello.

Oeuvres à capella.

Participation libre..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . .

Couhé Eglise Saint Martin

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas in Europe.

J. M. Haydn – A. Marcello.

A cappella works.

Free admission. Navidad en Europa.

J. M. Haydn – A. Marcello.

Obras a capella.

Entrada gratuita. Weihnachten in Europa.

J. M. Haydn – A. Marcello.

A-cappella-Werke.

Freie Teilnahme. Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Détails Catégories d’Évènement: Valence-en-Poitou, Vienne Autres Lieu Couhé Adresse Couhé Eglise Saint Martin Ville Valence-en-Poitou Departement Vienne Lieu Ville Couhé Valence-en-Poitou latitude longitude 46.2980291;0.18164591

Couhé Valence-en-Poitou Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence-en-poitou/