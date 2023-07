2ème expo camions Couhé Valence-en-Poitou Catégories d’Évènement: Valence-en-Poitou

Vienne 2ème expo camions Couhé Valence-en-Poitou, 9 septembre 2023, Valence-en-Poitou. Valence-en-Poitou,Vienne Expo camions décorés…

Restauration sur place.

Entrée gratuite.

2023-09-09 fin : 2023-09-10 . .

Couhé Esplanade Saint Martin

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Decorated trucks…

Catering on site.

Free admission Exposición de camiones decorados…

Catering in situ.

Entrada gratuita Expo geschmückte Lastwagen…

Verpflegung vor Ort.

