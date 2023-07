Les vendredis BarRé Couhé Valence-en-Poitou, 7 juillet 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

L’UCIAL de Valence en Poitou propose un concert tous les vendredis de l’été dès 20h dans la Grand Rue.

Ce vendredi :

Cothon Session (Pop Rock)

Restauration et buvette.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Couhé Grand rue

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Valence en Poitou’s UCIAL offers a concert every Friday during the summer, starting at 8pm in the Grand Rue.

This Friday :

Cothon Session (Pop Rock)

Catering and refreshments

El UCIAL de Valence en Poitou ofrece un concierto todos los viernes de verano a partir de las 20:00 horas en la Grand Rue.

Este viernes :

Cothon Session (Pop Rock)

Comida y refrescos

Die UCIAL aus Valence en Poitou bietet im Sommer jeden Freitag ab 20 Uhr ein Konzert in der Grand Rue an.

Diesen Freitag :

Cothon Session (Pop Rock)

Verpflegung und Erfrischungsstände

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou