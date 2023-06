Pierre de Couhard Couhard Autun, 30 juin 2023, Autun.

Autun,Saône-et-Loire

Monument funéraire au sommet d’une nécropole gallo-romaine. La Pierre de Couhard fut construite au 1er siècle..

Couhard

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Funerary monument at the top of a Gallo-Roman necropolis. The Pierre de Couhard was built in the 1st century.

Monumento funerario sobre una necrópolis galo-romana. La Pierre de Couhard fue construida en el siglo I.

Grabmonument auf dem Gipfel einer gallorömischen Nekropole. Der Pierre de Couhard wurde im 1.

