Une Evidanse – Undone ou à la recherche vivace du couple – Cie Portes Sud – Loriane Wagner Le Théâtre dans les Vignes, 3 juin 2023 20:30, Couffoulens.

Instinctive et magnétique, la danse de Loriane Wagner nous emporte dans un monde où il n’est plus besoin de mots pour se comprendre. Comment être deux tout en restant un ? Samedi 3 juin, 20h30 1

« Et comme souvent, c’est dans le couple qu’on teste des choses. Il m’a donc semblé naturel d’en faire un espace de recherche. Parce que l’amour est naturel ! J’ai la sensation que le dialogue de l’humain avec son milieu est sans fin, il se réinvente sans cesse, exactement comme dans le couple. » Loriane Wagner

Instinctive et magnétique, la danse de Loriane Wagner nous emporte dans un monde où il n’est plus besoin de mots pour se comprendre. Comment être deux tout en restant un ? Undone s’intéresse à ce qui se joue au sein d’un couple, cet espace de fragilité, de symbiose ou de contraste, qui est par définition « non-accompli », puisque toujours en train de se faire, de se construire, d’évoluer au fil du temps. Pour jouer cette délicate partition, Loriane Wagner fait appel au danseur Mikaël Frappat, membre permanent de la Compagnie d’Hofesh Schechter, avec qui elle forme un couple sur scène et dans la vie. Une danse enivrante, un hymne à l’amour dans ce qu’il a de plus juste et de plus sincère.

Le Théâtre dans les Vignes 11250 Couffoulens Couffoulens 11250 Aude

