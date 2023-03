Une Evidanse – Gradiva Celle qui marche / Cie Rediviva – Stéphanie Fuster Le Théâtre dans les Vignes, 2 juin 2023 20:30, Couffoulens.

En partenariat avec La Place de La Danse – CDCN Toulouse/Occitanie

Dans le cadre de Danses en territoires, dispositif d’aide à la circulation des oeuvres chorégraphiques soutenu par la DRAC Occitanie

« En découdre avec le flamenco, telle a été ma quête durant de longues années. En découdre avec la fascination, l’aimantation, l’électrification qu’il produisait en moi, et sur le public. Comprendre la mécanique de son mouvement, dépecer ses mystères. Cette création a pour horizon une interrogation sur le féminin, pour centre l’exploration du flamenco, et pour médium la figure de Gradiva, bas-relief antique représentant une femme en train de marcher.

Comme la danseuse de flamenco, cette femme cristallise dans sa démarche une conjugaison du féminin et du masculin, d’Eros et Thanatos et, comme la danseuse de flamenco, Gradiva n’existe pas, elle est le nom d’un fantasme. Je ne savais pas marcher alors j’ai appris à danser. » Stéphanie Fuster

Le Théâtre dans les Vignes 11250 Couffoulens Couffoulens 11250 Aude

