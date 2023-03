Pater – Compagnie 2.1 Le Théâtre dans les Vignes, 14 avril 2023 20:30, Couffoulens.

Spectacle burlesque et tragique pour deux comédiens Vendredi 14 avril, 20h30 1

« …Peut-on sacrifier notre amour, notre vie et notre liberté en soumission à une autorité ? Est-ce que nous perpétuons nous aussi, de par notre héritage, ces notions de soumission et d’autorité masculine ? En prendre conscience est-il suffisant ? (…)

« Pater » se situe au croisement de toutes ces interrogations. Nous imaginons les retrouvailles d’Isaac et d’Ismaël au 21ème siècle. Ces personnages bibliques empruntent une destinée digne d’une tragédie grecque. En partant du mythe, nous composons un tableau lyrique, décalé et burlesque d’une famille qui, dans sa souffrance, veut changer le monde. » Guillaume Buffard

Nous sommes au 21ème siècle, le temps des écrits bibliques est révolu, mais le poids de leur héritage est toujours aussi ardent.

Leurs attitudes face au pouvoir s’affrontent, leurs visions du monde s’entrechoquent. Sur scène les corps sont en action, l’espace de la fiction se transforme, l’absurde rend alors le conflit poétique. Avec amour et révolte, « Pater » traite de façon burlesque notre rapport ambigu à l’autorité.

Le Théâtre dans les Vignes 11250 Couffoulens Couffoulens 11250 Aude

