Le Verso des Images – Cie Atelier Hors Champ Le Théâtre dans les Vignes, 24 mars 2023 20:30, Couffoulens.

Louis Braille raconte la conquête de l’espace et du savoir, la vie d’un enfant qui voulant lire, invente une écriture à partir de points en relief à l’usage des autres enfants non voyants(…) Vendredi 24 mars, 20h30 1

Dans le cadre de Scènes d’Enfance – Spectacle pour voyants et non-voyants.

« Le verso des images est librement inspiré de l’histoire de Louis Braille et des étapes de sa vie, qui constituent la trame d’un texte original écrit à partir du plateau et de paroles recueillies auprès de personnes non-voyantes. »

« Le récit poignant de cette conquête héroïque questionne aussi chez nous, les voyants, des choses essentielles sur notre rapport au réel et sur notre façon de l’appréhender. » Pascale Nandillon & Frédéric Tétart

Alors qu’il a trois ans, Louis Braille perd la vue en se blessant l’oeil. Il emporte au fond de sa mémoire de lointaines images et une foule de sensations : un cheval, la lumière de l’été et son ombre sur le mur, les mains de son père dans l’atelier de sellerie…

Louis Braille raconte la conquête de l’espace et du savoir, la vie d’un enfant qui voulant lire, invente une écriture à partir de points en relief à l’usage des autres enfants nonvoyants(…)

C’est l’histoire d’une intuition lumineuse sauvée par les enfants, car les enfants ne renoncent jamais à une liberté entrevue et bravent l’interdiction.

Le Théâtre dans les Vignes 11250 Couffoulens Couffoulens 11250 Aude

