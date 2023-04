BRICOL’HISTOIRES 7 Rue Saint-Jérôme, 10 mai 2023, Couffé.

Une histoire suivie d’un bricolage. Pour les enfant de 5 à 7 ans. Gratuit sur inscription..

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 12:00:00. .

7 Rue Saint-Jérôme Bibliothèque

Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A story followed by a craft. For children from 5 to 7 years old. Free with registration.

Un cuento seguido de una manualidad. Para niños de 5 a 7 años. Inscripción gratuita.

Eine Geschichte, gefolgt von einer Bastelarbeit. Für Kinder von 5 bis 7 Jahren. Kostenlos nach Anmeldung.

