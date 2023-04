EXPOSITION NAÎTRE FILLE 7 Rue Saint-Jérôme, 3 mai 2023, Couffé.

Illustrations et textes de l’ouvrage d’Alice Dussutour (éd. du Ricochet). Quiz et jeux autour de la condition de la femme. Dès 10 ans. Entrée libre..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-28

7 Rue Saint-Jérôme Bibliothèque

Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Illustrations and texts from Alice Dussutour’s book (Ricochet). Quiz and games about the status of women. From 10 years old. Free admission.

Ilustraciones y textos del libro de Alice Dussutour (Ricochet). Quiz y juegos sobre la condición de la mujer. A partir de 10 años. Entrada gratuita.

Illustrationen und Texte aus dem Buch von Alice Dussutour (éd. du Ricochet). Quiz und Spiele rund um die Stellung der Frau. Ab 10 Jahren. Freier Eintritt.

