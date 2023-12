Plantation bénévole de l’Arboretrogne à Saint Agil Couëtron-au-Perche, 10 février 2024, Couëtron-au-Perche.

Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-10 09:00:00

fin : 2024-02-10 13:00:00

Le chantier collectif a été crée pour apporter un soutien technique, une logistique, un savoir faire de terrain ainsi qu’une main d’oeuvre bénévole pour faciliter et permettre le développement d’un maximum de projets de plantation de haies ou autres systèmes agro-forestiers..

Le chantier collectif a été crée pour apporter un soutien technique, une logistique, un savoir faire de terrain ainsi qu’une main d’oeuvre bénévole pour faciliter et permettre le développement d’un maximum de projets de plantation de haies ou autres systèmes agro-forestiers.

Plantation bénévole de l’Arboretrogne à Saint Agil.. Les porteurs de projet s’installent cette année en maraichage et arboriculture sur 6ha en agriculture biologique. Ils participent depuis l’automne aux marchés de Mondoubleau, Châteaudun et Brou et aimeraient créer une AMAP. Ils produisent des légumes diversifiés tout au long de l’année et également des petits fruits dès l’année prochaine et dans quelques années des fruits. 819 arbres. Pour les besoins en organisation, merci d’indiquer votre venue à f.vincent@maisonbotanique.com

.

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Collines du Perche