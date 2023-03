Atelier famille « Encre végétale » à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche ADT41 Couëtron-au-Perche Catégories d’Évènement: Couëtron-au-Perche

Loir-et-Cher Couëtron-au-Perche . 0 EUR Atelier « Encre végétale » à la Commanderie d’Arville. « Elisabeth Dumont, médiatrice scientifique, invite les participants à composer l’ »encre au fer », l’encre noire utilisée dans les parchemins au Moyen-âge. Cette encre était fabriquée à partir de noix de galle ou d’écorce d’arbre : quand histoire et découverte du vivant s’entremêlent… ». Des ateliers familles sont organisés durant les vacances scolaires à la Commanderie d’Arville. +33 2 54 80 75 41 ©Elisabeth Dumont

