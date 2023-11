MARCHE DE NOEL DE COUESMES Couesmes, 2 décembre 2023, Couesmes.

Couesmes,Indre-et-Loire

Nous avons le plaisir de vous convier à notre Marché de Noël à Couesmes le 2 décembre prochain dès 17h pour une version semi-nocturne !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:00:00. EUR.

Couesmes 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



We’re delighted to invite you to our Christmas Market in Couesmes on December 2nd from 5pm for a semi-nocturnal version!

Estamos encantados de invitarle a nuestro Mercado de Navidad en Couesmes, el 2 de diciembre a partir de las 17.00 horas, en versión semi-nocturna

Wir freuen uns, Sie zu unserem Weihnachtsmarkt in Couesmes am 2. Dezember ab 17 Uhr zu einer halbnächtlichen Version einladen zu können!

