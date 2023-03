JOURNÉES DU PATRIMOINE – MANOIR DE LA COUR Coudrecieux Coudrecieux Catégories d’Évènement: Coudrecieux

Sarthe Coudrecieux . Visite libre des extérieurs et présentation par les propriétaires.

Exposition de peintures de Christiane Rocheron.

Le dimanche : concert harpe celtique et guitare par l’ensemble musical « Voix-Lactées ». jcg.pellemoine@telwan.fr Coudrecieux

