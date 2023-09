Exposition I Peinture Sculpture Photographie Coudreceau Arcisses, 7 septembre 2023, Arcisses.

Arcisses,Eure-et-Loir

Exposition I Peinture Sculpture Photographie

Rendez-vous du 7 au 15 octobre pour découvrir les œuvres d’artistes locaux

En semaine de 14h à 18h I Les dimanches 8 et 15 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition organisée par l’AFLAC.

2023-09-07 fin : 2023-10-15 . .

Coudreceau

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Exhibition I Painting Sculpture Photography???

Come and discover the works of local artists from October 7 to 15

Weekdays, 2pm to 6pm I Sundays, October 8 and 15, 10am to 12pm and 2pm to 6pm

Exhibition organized by AFLAC

Exposición I Pintura Escultura Fotografía

Venga del 7 al 15 de octubre a descubrir las obras de artistas locales

Laborables de 14:00 a 18:00 I Domingos 8 y 15 de octubre de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00

Exposición organizada por AFLAC

Ausstellung I Malerei Skulptur Fotografie ???

Besuchen Sie uns vom 7. bis 15. Oktober, um die Werke lokaler Künstler zu entdecken

Werktags von 14 bis 18 Uhr I Sonntag, 8. und 15. Oktober von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Ausstellung organisiert von AFLAC

Mise à jour le 2023-09-27 par OT DU PERCHE