Moyembrie au fil des siècles Coucy Coucy-le-Château-Auffrique 14 et 15 octobre

Le GREC (Groupe Recherche Etude et Collection) de l’AMVCC (Association de Mise en Valeur du Château de Coucy) organise et vous propose avec l’aide et le soutien de la Communauté de Commune Picardie des Châteaux, un week-end d’exposition et de conférences dont le titre est « Moyembrie au fil des siècles ».

Cet événement aura lieu les samedi 14 et dimanche 15 octobre dans le domaine de Moyembrie. Vous trouverez en pièce jointe le programme et les informations pratiques ainsi qu’une vidéo de présentation.

https://youtu.be/lgpPD-jRPPE

Lors de ces deux journées une exposition (le samedi 14 de 14h à 18h et le dimanche 15 de 10h à 18h) et des conférences (le dimanche 15 à 15h), vous permettront de découvrir ou mieux connaître l’histoire du domaine de Moyembrie, son patrimoine avec notamment une reconstitution 3D du Château avant la première guerre ainsi que des informations inédites concernant l’aérodrome de Moyembrie à cette époque.

L’accès est totalement libre et ouvert à tous

Nous vous invitons à diffuser autour de vous ce programme et vous engageons vivement à participer à ces deux journées dont les contenus seront d’une grande richesse.

Coucy Moyembrie Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne