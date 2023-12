PICAR’NAVAL Coucy-le-Château-Auffrique, 14 avril 2024, Coucy-le-Château-Auffrique.

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

.

Rendez-vous le Dimanche 14 avril 2024 de 14h à 18h dans le parc Lhermitte de Coucy-le-Château pour vivre une journée festive et colorée au Picar’Naval. Au programme :

– Grand Bal coloré

– Brass Band 486

– Tours en calèche

– Structures gonflables et jeux pour les enfants

Et bien d’autres encore !

Organisé par l’Association des Amis de Coucy-le-Château

Pour plus d’informations, contactez l’association par mail lesamisdecoucy@gmail.com ou sur le Facebook de l’association : Association des Amis de Coucy-le-Château

Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-08 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard