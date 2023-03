Le Printemps des Poètes Coucy-le-Château-Auffrique Catégories d’Évènement: Aisne

Coucy-le-Château-Auffrique

Le Printemps des Poètes, 19 mars 2023, Coucy-le-Château-Auffrique . Le Printemps des Poètes Place du Marché Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

2023-03-19 – 2023-03-19 Coucy-le-Château-Auffrique

Aisne . Rdv le dimanche 19 mars de 10h00 à 18h00 à la Tour Quarrée à Coucy-le-Château pour le printemps des poètes.

Des temps de lectures libre et échanges, table de vente seront au programme. Au programme de la journée : 11h00 : Lecture musicale des poèmes de Remi Gadret

14h00 : Les éditions Soissonnaises « L’Ail des Ours » lisent leurs livres et présentent leur démarche d’éditeur

16h00 : Caroline Erdman et François Guernier chantent Boris Vian

12h et 17h : Visites du Trésor médiéval caché dans la Tour Quarré Entrée gratuite

(c’est le bâtiment semi-moderne tout à côté de la porte de Laon)

(/! marches à descendre pour accéder à la salle ; parking sur la place du marché, ensuite 3 minutes à pied) Renseignements : lecture@picardiedeschateaux.fr lecture@picardiedeschateaux.fr Picardie Des Châteaux

Coucy-le-Château-Auffrique

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Coucy-le-Château-Auffrique Autres Lieu Coucy-le-Château-Auffrique Adresse Place du Marché Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Ville Coucy-le-Château-Auffrique Departement Aisne Tarif Lieu Ville Coucy-le-Château-Auffrique

Coucy-le-Château-Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coucy-le-chateau-auffrique /

Le Printemps des Poètes 2023-03-19 was last modified: by Le Printemps des Poètes Coucy-le-Château-Auffrique 19 mars 2023 Aisne Coucy-le-Château-Auffrique Place du Marché Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne