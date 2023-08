Journées Européennes du Patrimoine 2023 COUCY LE CHATEAU AUFFRIQUE (02), 16 septembre 2023, .

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

COUCY LE CHATEAU AUFFRIQUE

LES 16 et 17 SEPTEMBRE 2023

MONUMENTS OUVERTS ET GRATUITS : (samedi et dimanche)

– TOUR QUARREE (visite Tour et pavage XIIIe siècle) :

départ des visites 15h, 16h et 17h (30 min environ)

– PORTE DE LAON (visite porte /souterrains de la barbacane)

départ des visites 14h30, 15h30 et 16h30 (30 min environ)

– TOUR MUSEE PORTE DE SOISSONS : visites libres 14h à 18h

– EGLISE SAINT-SAUVEUR : visites libres 14h à 18h

– CHATEAU DE COUCY : ouverture 10h-13h et 14h-17h30, conférences organisées par le Centre des Monuments Nationaux

Patrimoine Eglise

AMVCC