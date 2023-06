Lecture théatralisée et Atelier de Feldenkrais EHPAD Coucouron Coucouron EHPAD Coucouron Coucouron Catégories d’Évènement: Ardèche

Coucouron Lecture théatralisée et Atelier de Feldenkrais EHPAD Coucouron Coucouron EHPAD Coucouron, 18 juillet 2023, Coucouron. Lecture théatralisée et Atelier de Feldenkrais EHPAD Coucouron Mardi 18 juillet, 14h15 Coucouron EHPAD Coucouron EHPAD coucouron ehpad Coucouron 07470 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T14:15:00+02:00 – 2023-07-18T16:15:00+02:00

2023-07-18T14:15:00+02:00 – 2023-07-18T16:15:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Coucouron Autres Lieu Coucouron EHPAD Adresse coucouron ehpad Ville Coucouron Departement Ardèche Lieu Ville Coucouron EHPAD Coucouron

Coucouron EHPAD Coucouron Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coucouron/

Lecture théatralisée et Atelier de Feldenkrais EHPAD Coucouron Coucouron EHPAD Coucouron 2023-07-18 was last modified: by Lecture théatralisée et Atelier de Feldenkrais EHPAD Coucouron Coucouron EHPAD Coucouron Coucouron EHPAD Coucouron 18 juillet 2023