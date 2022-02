Coucou – Pascal Tino Marseille 6e Arrondissement, 26 février 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Coucou – Pascal Tino L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-02-26 20:00:00 – 2022-02-26 L’Art Dû 83 Rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 10 En effet on lui a souvent répété que “dans la vie, si les portes se ferment il faut entrer par la fenêtre.”

Et à en croire la photo de l’affiche, on peut conclure qu’il n’a rien compris à ce proverbe. Mais assez parlé de porte !



A travers ce spectacle, Pascal vient nous narrer le film de sa vie d’adulte, avec les questionnements, les doutes et les incertitudes qui en découlent comme notamment:



Les chauffeurs de bus sont-ils tous des humains ?

Est-ce dangereux de fumer de la verveine au volant ?

Ou encore, à quel point faut-il être triste pour passer la tondeuse à 2h du matin ?

Bref des questions, selon lui, existentielles qui soulèvent une réflexion profonde et qu’il aborde avec subtilité et intelligence. Ou pas.



Attitude explosive, blagues acidulées, Pascal sur scène c’est comme un Mentos dans du Coca : c’est marrant à voir et ça part dans tous les sens !

Pascal Tino se lance une bonne fois pour toute dans ce qui l’anime vraiment. La thérapie par l’humour ! Et les trous dans les portes visiblement…

https://lartdutheatre.fr/spectacles/tout-public-adultes/

