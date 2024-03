Coucou l’ankou Musée de Bretagne Rennes, jeudi 2 mai 2024.

Événement des Champs Libres 23 avril – 2 mai 1

Du 2024-04-23 10:30 au 2024-05-02 12:00.

Les petits ont mille et une questions sur la mort. A travers 2 contes, ils découvrent les imaginaires breton et aborigène. Ils mettent ainsi des mots et des émotions sur le grand cycle de la vie. Accès avec un billet d’entrée à l’exposition, gratuit pour les enfants.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine