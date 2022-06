Coucou Hibou !, 3 août 2022, Nantes.

2022-08-03

Horaire : 16:00 16:45

Gratuit : oui à partir de 3 ans

Dans une forêt, un grand arbre abrite des milliers d’oiseaux qui chantent du matin au soir ! Un jour, l’arbre est abattu et les oiseaux envolés… Mais dans son bois on a fabriqué un violon, un archet, des appeaux…. Dans la volière personnelle d’Alice Julien-Laferrière, il y a des oiseaux connus (Vivaldi et son Printemps) et d’autres plus rares (Biber, Tartini, Van Eyck). On y entre par curiosité, on en ressort enchanté ! Alice Julien-Laferrière : violon baroque, rossignols à eau, appeaux… Public : à partir de 3 ans

Breil – Barberie Nantes 44100

0251823770 https://www.auxheuresete.com