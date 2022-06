Coucool Saint-Paterne-Racan, 29 juillet 2022, Saint-Paterne-Racan.

Coucool Saint-Paterne-Racan

2022-07-29 – 2022-07-31

Saint-Paterne-Racan 37370

Coucool est un festival pluridisciplinaire, avec des concerts aux styles variés, lives et djs (rock, pop, reggae, disco, hip-hop, house, electro, techno…), des performances artistiques (théâtre, cirque, installations…) et des ateliers (yoga, conférence…), avec des scènes en plein air et des scènes intérieures. C’est un lieu de curiosité dont la programmation est dévoilée le jour de l’événement. Le festival rassemble près de 2.000 personnes autour de valeurs communes : la curiosité, le don, la bienveillance, le respect de soi, des autres et de l’environnement. Ce rassemblement artistique est 100% participatif : chacun·e contribue humainement par une mission bénévole ou un projet intégré à la programmation.

Coucool est une association à but non lucratif, une partie des bénéfices est revers

Coucool est un festival pluridisciplinaire, un lieu de curiosité dont la programmation est dévoilée le jour de l’événement et qui rassemble près de 2.000 personnes.

eros@cou.cool http://www.cou.cool/

Coucool est un festival pluridisciplinaire, avec des concerts aux styles variés, lives et djs (rock, pop, reggae, disco, hip-hop, house, electro, techno…), des performances artistiques (théâtre, cirque, installations…) et des ateliers (yoga, conférence…), avec des scènes en plein air et des scènes intérieures. C’est un lieu de curiosité dont la programmation est dévoilée le jour de l’événement. Le festival rassemble près de 2.000 personnes autour de valeurs communes : la curiosité, le don, la bienveillance, le respect de soi, des autres et de l’environnement. Ce rassemblement artistique est 100% participatif : chacun·e contribue humainement par une mission bénévole ou un projet intégré à la programmation.

Coucool est une association à but non lucratif, une partie des bénéfices est revers

Coucool

Saint-Paterne-Racan

dernière mise à jour : 2022-06-03 par