Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Gard, Villeneuve-lès-Avignon Coucher de soleil sur la plaine Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

Coucher de soleil sur la plaine Villeneuve-lès-Avignon, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Villeneuve-lès-Avignon. Coucher de soleil sur la plaine 2021-07-12 – 2021-07-12

Villeneuve-lès-Avignon Gard EUR 10 10 Christian Slama, professeur diplômé en Tai Chi, Qi Gong vous propose de découvrir le Qi Gong d’une façon originale : faire des exercices de respiration en conscience au coucher de soleil sur le contre canal du Rhône en osmose avec la nature. dernière mise à jour : 2021-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Étiquettes évènement : Autres Lieu Villeneuve-lès-Avignon Adresse Ville Villeneuve-lès-Avignon lieuville 43.98138#4.79505