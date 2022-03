Coucher de soleil Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy

Coucher de soleil Mazet-Saint-Voy, 24 août 2022, Mazet-Saint-Voy. Coucher de soleil Route du Chambon-sur-Lignon Départ Halle Fermière Mazet-Saint-Voy

2022-08-24 19:30:00 19:30:00 – 2022-08-24 22:00:00 22:00:00 Route du Chambon-sur-Lignon Départ Halle Fermière

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire EUR Randonnée semi-nocturne accompagnée par Guide Nature Randonnée pour observer le coucher de soleil au sommet du Pic du Lizieux. Dégustation apéritive dans la convivialité. A partir de 9 ans. lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com Route du Chambon-sur-Lignon Départ Halle Fermière Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Route du Chambon-sur-Lignon Départ Halle Fermière Ville Mazet-Saint-Voy lieuville Route du Chambon-sur-Lignon Départ Halle Fermière Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire

Coucher de soleil Mazet-Saint-Voy 2022-08-24 was last modified: by Coucher de soleil Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 24 août 2022 Haute-Loire Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire