Coucher de soleil et bien-être sur la d’Albâtre Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

Coucher de soleil et bien-être sur la d’Albâtre Criel-sur-Mer, 3 juin 2022, Criel-sur-Mer. Coucher de soleil et bien-être sur la d’Albâtre Place du Général de Gaulle Parking de la Mairie de Criel Criel-sur-Mer

2022-06-03 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-03 22:30:00 22:30:00 Place du Général de Gaulle Parking de la Mairie de Criel

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Criel-sur-Mer Cheminement en conscience au contact de vos sensations, ancrage, souffle et nature, vers le sommet de la falaise où nous pratiquerons des postures corporelles et une relaxation au coucher de soleil.

A partir de 18 ans (ou 12 ans si enfant volontaire)

Places limitées Cheminement en conscience au contact de vos sensations, ancrage, souffle et nature, vers le sommet de la falaise où nous pratiquerons des postures corporelles et une relaxation au coucher de soleil.

A partir de 18 ans (ou 12 ans si enfant… Cheminement en conscience au contact de vos sensations, ancrage, souffle et nature, vers le sommet de la falaise où nous pratiquerons des postures corporelles et une relaxation au coucher de soleil.

A partir de 18 ans (ou 12 ans si enfant volontaire)

Places limitées Place du Général de Gaulle Parking de la Mairie de Criel Criel-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-20 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Criel-sur-Mer Adresse Place du Général de Gaulle Parking de la Mairie de Criel Ville Criel-sur-Mer lieuville Place du Général de Gaulle Parking de la Mairie de Criel Criel-sur-Mer