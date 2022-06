Coucher de soleil en baie de Saint-Brieuc Hillion Hillion Catégories d’évènement: 22120

Hillion

Coucher de soleil en baie de Saint-Brieuc Hillion, 22 juillet 2022, Hillion.

2022-07-22

Hillion 22120 Profiter du crépuscule pour vivre et sentir autrement la baie. Une soirée apaisante au rythme de la nature.

Randonnée de 5 à 6 km

Sur réservation Parking de la Plage Lermot Hillion

