Coucher de soleil dans les champs de lavande – BJ7, 18 juin 2022, .

Coucher de soleil dans les champs de lavande – BJ7

2022-06-18 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-20 22:15:00 22:15:00

Si vous êtes à la recherche de la lumière parfaite dans les champs de lavande, ce tour est fait pour vous ! Durant le tour, bénéficiez de nombreux arrêts photos, d’une visite du village et d’une distillerie. Afin de gagner du temps, n’oubliez pas d’apporter avec vous de l’eau et quelque chose à manger.



➜ Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Départ de l’Office de Tourisme à 17h

➜ Déjeuner non inclus

➜ Durée : 5h15

➜ Les animaux sont interdits



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

